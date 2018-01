Manchester City doet het vaakst beroep op buitenlanders, Athletic doet het tegenovergestelde

Manchester City doet het vaakst een beroep op buitenlanders, met maar liefst 77% niet-Engelsen op het veld. Athletic doet het tegenovergestelde, daar is slechts één speler niet-Spanjaard. Dat blijkt uit cijfers van CIES, het International Centre for Sports Studies, dat de vijf grote competities in Europa onder de loep hield: Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Van de 22 spelers die dit seizoen al in actie kwamen voor Manchester City, kwamen maar liefst 17 uit het buitenland (77,3%). Daarmee steken ze Chelsea voorbij met zestien buitenlanders (76,2%). PSG, Monaco en Arsenal zijn de andere grote namen in de top-10. Opvallend: topteams als Barcelona, Real Madrid, Bayern München en Manchester United staan lager in de lijst. Aan de andere kant van de tafel staat Athletic Club Bilbao met slechts één speler (de Fransman Aymeric Laporte) van niet-Spaanse afkomst....

Alle clubs uit de Premier League-teams scoren hoog, alleen Burnley (9,1%) en Bournemouth (9,5%) zijn de uitzonderingen op de regel. Bij Burnley wist Steven Defour zich tussen alle Engelsen een plaatsje te verwerven.

1. Manchester City: 17 op 22 (77,3%)

2. Chelsea: 16 op 21 (76,2%)

3. Lazio: 17 op 23 (73,9%)

4. Sevilla: 19 op 27 (70,4%)

5. Leipzig: 15 op 22 (68,2%)

6. PSG: 16 op 24 (66,7%)

6. Udinese: 16 op 24 (66,7%)

8. Werder Bremen: 14 op 22 (63,6%)

9. Monaco: 17 op 27 (63,0%)

10. Arsenal: 14 op 23 ( 60,9%)

...

17. Bayern München: 13 op 24 (54,2%)

35. FC Barcelona: 12 op 26 (46,2%)

36. Manchester United: 11 op 24 (45,8%)

39. Real Madrid: 10 op 23 (43,5%)

...

94. Cagliari: 3 op 24: (12,5%)

95. Bournemouth: 2 op 21 (9,5%)

95. SPAL: 2 op 21 (9,5%)

97. Burnley: 2 op 22 (9,1%)

98. Athletic Bilbao: 1 op 23 (4,3%)