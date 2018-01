Blessure Thomas Vermaelen valt mee: slechts twee weken out

Thomas Vermaelen (32) is twee weken buiten strijd met een hamstringblessure. Dat heeft zijn club FC Barcelona maandag bekendgemaakt.

De verdediger blesseerde zich zondag in de 41e minuut van de competitiewedstrijd tegen Betis Sevilla (0-5 zege). In de 43e minuut werd Vermaelen vervangen door Samuel Umtiti. De Fransman was net terug uit een blessure en begon op de bank, net op tijd dus.

Medische testen op maandag bevestigen dat de Rode Duivel een hamstringblessure heeft opgelopen in zijn linkerbeen. De blessuregevoelige Vermaelen was aan een uitstekende periode bezig bij Barça. Zo speelde hij dertien wedstrijden op een rij, waarvan elf in de basis.