Fleur (43) verliest de vrouw met wie ze in 24 landen wou trouwen

De 39-jarige Julian Boom is overleden. De vrouw werd bekend nadat ze met haar partner Fleur het plan had opgevat om in alle 24 landen waar het holebihuwelijk legaal is, te trouwen. Maar een paar weken geleden werden bij de vrouw meerdere tumoren vastgesteld.

Het is de echtgenote van Julian, de Antwerpse Fleur Pierets, die het tragische nieuws deelde op Facebook. Fleur had eerder ook al via Facebook laten weten dat haar vrouw ernstig ziek was.

Volgens de dokteren groeien de tumoren al ruim tien jaar. In 2016 overwon Julian nog borstkanker. Destijds werden er echter geen scans van haar hersenen gemaakt, waardoor het koppel niet van de tumoren wist.

24 keer trouwen

De twee trouwden vijf jaar geleden in België. Voor een kunstproject besloten ze dat nog eens over te doen. Niet 1 keer, maar 24 keer: in alle landen waar het holebihuwelijk legaal is. Zo wilden de vrouwen strijden voor de LGBT-rechten en aankaarten dat er in zo’n 170 landen nog geen huwelijksgelijkheid is.

Julian en Fleur

Om hun droomproject te verwezenlijken verkochten Fleur en Julian nagenoeg de hele inboedel en vertrokken op hun reis. Het eerste symbolische huwelijk vond plaats in New York. Vervolgens gaf het koppel het jawoord in Amsterdam, Antwerpen en Parijs. De trouwmarathon had moeten eindigen in oktober 2018, in Nieuw-Zeeland. Maar daar zal het koppel dus niet meer geraken.

In Parijs kregen de twee te horen dat Julian ernstig ziek is. Ze kon geen voedsel meer binnenhouden en was flauwgevallen. Uit scans bleek toen dat de vrouw in haar hoofd en rond haar hart tientallen tumoren had. Toen hadden de dokters gezegd dat ze nog zo’n 3 maanden te leven had, nadat ze eerst haar vermogen om dingen te onthouden en te praten zou verliezen en daarna in een coma zou geraken.

Documentaire

Bedoeling was om van de trouwmarathon een documentaire te maken en er een boek over te schrijven. Er zou ook een tentoonstelling komen.