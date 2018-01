Vlaamse student wint bitcoin door DNA te kraken (en heeft nu plots een pak geld)

Antwerpen - Een bitcoin: dat is de verrassende prijs die Sander Wuyts, doctoraatsstudent op UAntwerpen en de VUB, in de wacht sleepte door een bijzondere wetenschappelijke uitdaging tot een goed einde te brengen. Als eerste wist hij de boodschap die de Britse prof. Nick Goldman (European Bioinformatics Institute) in een tube DNA verborg, te ontcijferen.

Nick Goldman, een bekende Britse wetenschapper die gespecialiseerd is in DNA en de mogelijkheid om er data in op te slaan, lanceerde in januari 2015 op het Wereld Economisch Forum in Davos de DNA Storage Bitcoin Challenge geïnteresseerden kregen een tube DNA mee. DNA waarop Goldman enkele boodschappen graveerde.

Wetenschappers kregen tot 21 januari 2018 de tijd om de boodschap te ontcijferen. Wie de opdracht tot een goed einde bracht, kreeg toegang tot de code om een bitcoin, de bekende virtuele munt, binnen te halen. Toen was die zowat 180 euro waard, vandaag is dat ongeveer 8.000 euro. Al fluctueert de waarde de afgelopen weken wel erg.

Net voor deadline

Het bleek een moeilijke opdracht, want eind 2017 wist nog niemand de code te kraken. Tot Sander Wuyts, een doctoraatsstudent verbonden aan het Departement Bio-ingenieurswetenschappen van UAntwerpen, plots een tweet van Goldman zag, een tweet waarin de Brit zijn challenge in herinnering bracht.

“Goldman wilde me nog een tube DNA bezorgen”, vertelt Wuyts. “Samen met enkele collega’s ging ik aan de slag, onder meer met DNA-sequencers, apparaten om DNA uit te lezen. We organiseerden een kleine hackathon, botsten met onze kop tegen de muur, probeerden opnieuw en plots was daar dat moment van ultieme euforie: we hadden de code gekraakt, nét voor de deadline. Het DNA bevatte de instructies om de bitcoin binnen te halen, het logo van het European Bioinformatics Institute, een tekening van James Joyce, en nog enkele dingen.”

Extra feestelijke doctoraatsverdediging

Wuyts nam meteen contact op met Nick Goldman, die dolenthousiast reageerde. Wat de jonge Antwerpse wetenschapper met de virtuele munt gaat doen, weet hij nog niet zeker. “Wellicht ga ik hem op het juiste moment verkopen. Een deel van het geld ga ik dan gebruiken voor mijn onderzoek. Met de overige centen kan ik de collega’s die me hielpen bedanken en van mijn doctoraatsverdediging kan ik nu iets feestelijk maken.”

Maar belangrijker dan de bijzonder waardevolle prijs vindt Sander Wuyts de wetenschappelijke meerwaarde. “Eerlijk gezegd had ik mijn twijfels over de bruikbaarheid van DNA om data op te slaan. Maar deze uitdaging bracht daar verandering in. Ik besef nu maar al te goed dat deze nieuwe technologie grote opportuniteiten biedt, mogelijk ook voor mijn toekomstig onderzoek.”