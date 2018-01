Amerikaanse ambassade in Jeruzalem opent voor eind 2019

De Amerikaanse ambassade zal van Tel Aviv naar Jeruzalem verhuizen voor het einde van 2019. Dat vertelde de Amerikaanse vicepresident Mike Pence voor het Israëlische parlement, de Knesset. De speech werd net voordien wel even onderbroken door een protestactie van Arabische parlementsleden.

“In de komende weken zal onze administratie het plan versnellen om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te openen, en de ambassade zal opengaan voor het einde van volgend jaar”, aldus Pence. Voor president Donald Trump is die beslissing “in het grootste belang van de Verenigde Staten”. Daarnaast vindt Trump volgens zijn vice dat de beslissing ook het beste is voor vrede.

Zowel de Israeli’s als de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem. Israël claimt de historische stad als zijn “eeuwige en ondeelbare hoofdstad”, inclusief het Arabische oostelijke deel van de stad, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog werd veroverd. De Palestijnen willen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad maken van een onafhankelijke Palestijnse staat.

Protest

De speech van de Amerikaanse vicepresident verliep overigens niet zonder problemen. Net voor Pence zijn toespraak wilde aanvatten, gingen enkele Arabische parlementsleden over tot protest. Ze hielden posters in de lucht waarop “Jeruzalem hoofdstad van Palestina” te lezen stond tot ze hardhandig uit de zaal werden gezet. Ondertussen gaf de meerderheid, waaronder ook premier Benjamin Netanyahu, een staande ovatie aan Pence.