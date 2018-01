Verjaardag vieren in stijl: doelman scoort kanshebber voor Puskas Award vanop eigen speelhelft

Deze zaterdag vond de wedstrijd CD Lugo tegen Sporting Gijón plaats in de Spaanse tweede klasse. Niet meteen een droomaffiche, maar door Lugo-doelman Juan Carlos gaat de match wel de wereld rond. Nadat een vrije schop van Lugo werd weggewerkt, kwam die terecht bij de keeper op de eigen speelhelft. Die zag zijn collega aan de overkant ver uit doel staan, hij haalde in één keer uit en de bal vloog perfect binnen.

De wedstrijd CD Lugo-Sportin Gijón eindigde uiteindelijk op 3-1. Bij een 2-1 tussenstand, met nog tien minuten te spelen, deed Juan Carlos de boeken dicht met een uithaal vanop 60 meter. Gijón-doelman Diego Mariño stond te ver uit zijn doel en had er het grabbelen naar. De bal vloog over zijn hoofd tegen de netten. Een mooiere verjaardagscadeau kon Juan Carlos (30), jarig op de dag van de wedstrijd, zichzelf niet schenken. Zijn goal wordt ongetwijfeld één van de kandidaten voor de Puskas Award, de prijs die de FIFA uitreikt voor het mooiste doelpunt van het jaar.

CD Lugo staat momenteel op de vierde plek in de Segunda División, op zeven punten van leider Huesca. In de Spaanse tweede klasse stijgen de eerste twee in de stand, net als de winnaar van de play-offs. Deze play-offs worden gespeeld tussen de nummers 3 tot 6 in de stand. Lugo is dus volop in de race om zijn eerste promotie ooit naar de Primera División te verwezenlijken.