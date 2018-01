Disney-ster: “Ik werd aangerand op het vliegtuig toen ik sliep”

Actrice Anika Noni Rose heeft in een radio-interview getuigd over hoe ze misbruikt werd toen ze op het vliegtuig in slaap was gevallen.

De 45-jarige actrice, onder meer bekend van Dreamgirls en de Disneyfilm The Princess and the Frog, vertelt dat het incident vorig jaar plaatsvond. “Ik was in slaap gevallen op het vliegtuig. De man die naast me zat, heeft me toen misbruikt. Hij heeft me toen op meerdere plaatsen aangeraakt”, zegt ze. Daarop is Anika Noni Rose wakker geworden.

Anika (links) in de film Dreamgirls

Toen ze er een stewardess bijhaalde, ontkende de man dat hij iets gedaan had. Uiteindelijk maakte het vliegtuig rechtsomkeer, waarna de man van het vliegtuig werd verwijderd.

Rose probeerde de naam van de man te achterhalen, maar dat is haar niet gelukt. Anika Noni Rose diende een klacht in bij de FBI, maar die lieten de zaak vallen. “Het is heel hard wanneer jou iets overkomt en je doet alles wat je zou moeten doen en dat dan iemand anders gewoon beslist “oké, we gaan hier niet mee verder gaan.”

Rose wist niet wat te doen op het vliegtuig. “Ik was zo gekwetst, kwaad en van streek”, zegt ze. “Ik wilde hem slaan, maar ik wist dat dat ervoor zou zorgen dat de focus van het echte incident zou halen. Dus ik heb er alles aan gedaan om mijn gevoel toen in te houden zodat ik mijn verhaal zou kunnen vertellen en serieus zou genomen worden.”

Maar dat gebeurde dus niet. “Er wordt veel meer gedaan om aanvallers te beschermen dan dat er iets gedaan wordt om slachtoffers te beschermen”, zegt Rose als reactie op het feit dat de vliegtuigmaatschappij de naam van de man niet mag vrijgeven.

Anika Noni Rose voegde er nog aan toe dat je niet een Hollywood-actrice moet zijn om te maken te krijgen met grensoverschrijdend gedrag. “Ik was een vrouw die aan het slapen was op het vliegtuig. Ik was niet opgekleed, ik zag er eigenlijk uit alsof ik nog op school zat, en toch vond iemand dat het oké was om me op dat moment aan te raken. Je hoeft niet in Hollywood te zijn.”