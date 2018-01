Nederlandse steelt koperen regenpijpen aan Limburgse kerken

Genk / Bree / Overpelt / Bocholt - Een 39-jarige vrouw uit het Nederlandse Dongen (Noord-Brabant) zit sinds het voorbije weekend in de cel voor een rist diefstallen van koperen regenpijpen aan Limburgse kerken. De onderzoeksrechter in Tongeren heeft de vrouw vrijdag aangehouden en opgesloten in de gevangenis. Dat maakte de politie maandag bekend.

In en rond de politiezone CARMA was er een diefstallenplaag van afvoerpijpen aan kerken. Tussen 28 december en 3 januari ging het in totaal om dertien diefstallen en twee diefstalpogingen. Zo waren er diefstallen aan kerken in Bocholt, Bree en Overpelt. Telkens werden de onderste twee meters van de regenpijpen losgemaakt en meegenomen. In het onderzoek kwam een verdacht voertuig met Nederlandse nummerplaten in beeld.

Het voertuig stond geseind en werd vorige donderdag door de politie in Turnhout onderschept. De bestuurster werd in de boeien geslagen en naar het commissariaat in Genk overgebracht. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit het Nederlandse Dongen.