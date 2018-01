Uitbreiding Zaventem: deze scenario’s liggen op tafel

Zaventem ziet het groots: Brussels Airport wil tegen 2040 40 miljoen reizigers per jaar over de vloer krijgen. Er liggen verschillende plannen op tafel om de luchthaven uit te breiden, waarvan enkele bijzonder ingrijpend zijn voor de omliggende gemeenten. In het slechtste scenario zouden 22 huizen worden onteigend, en komt er een muur van 4 kilometer lang en 18 meter hoog. De omliggende gemeenten zijn niet te spreken over de ingrepen: “De luchthaven mag dromen, maar wij zullen er álles aan doen opdat dit plan nooit werkelijkheid wordt.”