Omstreden president geeft bevel aan leger: “Schiet mij neer als ik probeer dictator te worden. Dit is geen grap”

De controversiële Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft het leger bevolen ‘hem uit te schakelen’ als hij een dictator wordt. Dat zei hij tijdens een bezoek aan een legerbasis.

“Als ik een dictator wil worden, schiet me dan neer”, zo zei hij maandag aan de troepen. “Ik maak geen grap!. En als ik langer aan de macht wil blijven dan de legale termijn, zelfs als is het maar voor één dag, dan vraag ik nu al aan het Filipijnse leger en aan de politie om mij of eender wie niet toe te laten dat er aan de grondwet geprutst wordt. Het is jullie job om de grondwet en het volk te beschermen. Wees niet bang voor een dictatuur, ik mik er niet op.”

Die uitspraken van Duterte komen als een verrassing, aangezien tegenstanders van de omstreden leider vrezen dat hij langer aan de macht wil blijven dan voorzien. Zijn ambtstermijn loopt normaal gezien af in 2022.

Foto: REUTERS

Eerder al had Duterte proberen te bewijzen dat hij er niet naar streeft langer dan gepland aan te blijven. Zo beloofde hij dat hij onder verschillende omstandigheden zou aftreden, bijvoorbeeld als zijn kinderen zouden betrokken raken bij corruptie of als mensenrechtenorganisaties bewijzen zouden vinden van door de staat gesanctioneerde moorden.

Controversiële uitspraken

Duterte staat bekend om zijn omstreden uitspraken. Vorig jaar had hij nog gezworen om overtreders in zijn oorlog tegen drugs in het land eigenhandig te doden. Sowieso heeft zijn ‘oorlog tegen de drugshandel’ intussen al meer dan 7.000 levens gekost, iets wat internationaal heel wat kritiek opleverde van mensenrechtenorganisaties.

De president gaf ook aan zijn zoon te doden als die schuldig zou bevonden worden aan betrokkenheid bij een internationaal drugskartel.