Met de dooi stijgt het gevaar op lawines in de Alpen: “Hoogste alarmpeil”

Terwijl vele skioorden in Oostenrijk en Zwitserland zijn bedolven onder de sneeuw, stijgt met de temperaturen ook in Duitsland het gevaar op lawines. In Beieren was maandag het op een na hoogste waarschuwingspeil van kracht. De dooi brengt ook overstromingen mee. Door het hoge waterpeil van de Maxau in Karlsruhe wordt maandagavond verwacht dat alle scheepvaartverkeer op de Rijn opnieuw wordt stilgelegd. Op delen van de Neckar is de scheepvaart al stopgezet. Begin januari was het waterpeil in Duitsland al aanzienlijk gestegen. Tegen woensdag verwachten de weerdiensten een stijgende temperatuur van 9 naar 16 graden.

Het Zwitserse wintersportoord Zermatt was maandag, met uitzondering van helikoptervluchten, weer van de buitenwereld afgesloten. Daar geldt net zoals in andere delen van Zwitserland het hoogste gevaar op lawines. Toeristen en inwoners worden opgeroepen binnen te blijven. Wandelwegen, verkeerswegen en het spoor zijn dicht. Ongeveer 9000 toeristen zitten vast. Het is niet duidelijk wanneer de situatie weer normaliseert. Zermatt was de eerste week van januari al enkele dagen geïsoleerd. Sinds de lawinewinter van 1999 is er niets vergelijkbaars meer gebeurd, zei een woordvoerster van de Zwitserse weerdienst. Ook in andere Zwitserse en Oostenrijkse oorden bleef de situatie moeilijk. In het Oostenrijkse St. Anton en in het Paznauntal met het wintersportoord Ischgl waren eveneens duizenden toeristen ingesneeuwd. Enkele spoortrajecten werden wegen verhoogd lawinegevaar gesloten.

Ook in Italië blijft het lawinegevaar groot. Wegens de vele verse sneeuw bleef het skiresort Livigno in Lombardije van zondag op maandag van de buitenwereld afgesloten. De wegens dreigende lawines gesloten toegangswegen werden tegen de middag terug geopend. In Valle d’Aosta donderde in de gemeente Oyace tussen Aosta en de Zwitserse grens een lawine naar beneden op een verkeersweg en raakte een huis. Met uitzondering van sneeuwruimers en de hulpdiensten bleven alle wegen dicht voor het verkeer.

In Slovakije kwam het zondag in het skigebied Ziarska dolina in het westen van de Hoge Tatra tot een lawine. Twee Poolse skiërs werden bedolven, een van hen overleefde dat niet.