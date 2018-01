Onderzoeker die wolf volgt bevestigt: “Naya heeft schapen doodgebeten”

Norman Stier, de Duitse onderzoeker die wolvin Naya dag en nacht volgt, zegt dat het zo goed als zeker is dat het dier de schapen uit Meerhout heeft doodgebeten. “Uit de signalen kunnen we opmaken dat ze daar was.”

Twee gedode schapen, met een duidelijk zichtbare beet in de hals. En eentje dat nog net kon worden ­gered. In het Kempense Meerhout wees afgelopen weekend alles in de richting van Naya, de wolvin die al een tijdje door onze contreien trekt. Nu wordt dat ook bevestigd door een expert.

“Uit de signalen kan opgemaakt worden dat Naya in Meerhout was en dat het dus zeer waarschijnlijk is dat zij de schapen heeft doodgebeten”, zegt Norman Stier aan VTM NIEUWS. De Duitse onderzoeker volgt het dier dag en nacht via een zender in haar halsband, de data van de gps worden rechtstreeks naar zijn computer doorgestuurd. Maar waar Naya zich momenteel bevindt, wil hij niet kwijt om het dier te beschermen.

Een inwoner van Beringen kon de wolf (vermoedelijk) op beeld vastleggen. Foto: Bruno Vaes

50 kilometer per dag

Het landbouwbedrijf in Meerhout is niet de eerste halte van de wolf op Belgische bodem. Ondertussen is het drie weken geleden dat het dier de Nederlandse grens overstak. In Beringen en in de buurt van het militaire domein in Leopoldsburg leek ze een leefgebied gevonden te hebben, Meerhout ligt zo’n 20 kilometer verderop. “Dat is geen enkel probleem voor haar,” zegt Koen Van Muylem, woordvoerder van het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). “Een wolf legt gemakkelijk 50 kilometer op een dag af.”

Gemakkelijk alternatief

Van nature hebben wolven een voorkeur voor wilde prooien zoals reeën en everzwijnen. “Maar die blijven niet rustig wachten en maken zich snel uit de voeten. Als het alternatief erin bestaat om een mak schaap aan te vallen, zal de wolf in sommige gevallen voor dat laatste kiezen”, zei Jan Loos van Landschap vzw eerder, de natuurvereniging achter het meldpunt voor wolven.

LEES OOK. “Terugkeer van wolf in Vlaanderen is goed nieuws, zeker geen reden tot paniek”