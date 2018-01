Cristiano Ronaldo laat (al grappend) duidelijk weten wat hij van Lionel Messi vindt

Cristiano Ronaldo was in de monsterzege tegen Deportivo La Coruña dit weekend nog eens goed voor twee doelpunten. Real verpletterde zijn tegenstander nadat het eerst zelfs op achterstand kwam, eindstand: 7-1. Voor de aftrap speelde zich een opvallend voorval af in de catacomben. Eén van de jeugdspelertjes naast de Portugees zei hem dat hij de beste speler ter wereld is. De jongen ging verder: “en Messi is…”, maar voor hij zijn zin kon afmaken, viel Ronaldo hem met de glimlach in de rede: “slecht”.

CR7 maakte voorlopig nog maar 6 goals in La Liga. Sommigen spreken van een minder seizoen voor de Portugees, al scoorde hij alle competities samen wel al 18 doelpunten. Eeuwige concurrent Lionel Messi is momenteel topschutter in La Liga met 19 goals. In alle competities samen maakte de Argentijn er al 25.

In ieder geval denkt Ronaldo het zijne over Messi. Met één woord viel CR7 het jeugdspelertje lachend in rede van zodra de jongen de naam van de Argentijn liet vallen. “Voor mij ben jij de beste speler ter wereld, en Messi…”, “slecht”, repliceerde CR7 met een glimlach. Een ander jeugdspelertje voegde er nog aan toe: “de slechtste”. Ronaldo was daarna op de afspraak met twee goals en een assist .