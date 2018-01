Zeven kinderen van eenzelfde gezin sterven in brand, premier beveelt verplichte installatie rookmelders

Zeven kinderen van een gezin zijn bij een brand in een woning in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) om het leven gekomen. De hulpdiensten troffen vier meisjes en drie jongens in de leeftijd tussen 5 en 13 jaar levenloos aan in de woning in het oostelijke district Rul Dadna, aldus de civiele bescherming. De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald.