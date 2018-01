Pro League en KBVB wijzen Antwerp terecht na uitspraken over de videoref

Brussel - De Pro League en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hebben maandag gereageerd op de communicatie van Antwerp-voorzitter Paul Gheysens, die na de draw tegen Club Brugge (2-2) opperde zelf installaties aan te kopen zodat er in elke thuiswedstrijd een videoref geraadpleegd kan worden op de Bosuil. “Dat is niet aan de orde”, volgens Pierre François, CEO van de Pro League, en scheidsrechtersbaas Johan Verbist namens de KBVB.

Voor de start van het seizoen waren 48 testwedstrijden met de videoref aangekondigd, met drie thuis- en uitwedstrijden voor elke club. “Dat is zo afgesproken binnen de Pro League en in samenspraak met de IFAB. Dit is een internationaal testjaar, we hebben geen toestemming om meer wedstrijden met de VAR te spelen. Het is dan ook zinloos zelf de apparatuur aan te kopen. Antwerp kent die afspraak”, legde François aan Belga uit.

Later werd overeengekomen dat ook de 30 wedstrijden van Play-off I, de finale van Play-off II, de barragematch voor Europees voetbal, de finale van de Croky Cup en de twee barragewedstrijden voor promotie uit de Proximus League (1B) een beroep kunnen doen op de videoref.

Een maand geleden zette de Pro League het licht op groen voor de definitieve intrede van de videoref vanaf volgend seizoen. Als de IFAB binnenkort een positieve evaluatie geeft, zullen alle wedstrijden vergezeld worden van een VAR. “We hebben redelijk vroeg een standpunt ingenomen, zodat er aan de voorbereiding van volgend seizoen begonnen kan worden. Momenteel worden acht nieuwe teams opgeleid”, bevestigde François.

Dinsdag om 11u30 zal de Pro League tijdens de raad van bestuur een nota opstellen waarin de clubs hun verzuchtingen met betrekking tot de VAR kunnen opsommen. Die nota wordt nadien via de KBVB aan de IFAB doorgegeven.