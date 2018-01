Britse opperbevelhebber wil meer geld voor zijn leger

Groot-Brittannië kan niet op tegen de militaire slagkracht van Rusland en andere landen als het niet meer gaat investeren in zijn leger, zo meent opperbevelhebber Nick Carter.

In een toespraak die hij maandag zal houden en die tevoren al door het ministerie van Defensie is vrijgegeven, zegt Carter dat Rusland een steeds agressievere militaire strategie ontwikkelt en dat Moskou in Syrië al heeft aangetoond over hoogtechnologische raketten voor de lange afstand te beschikken. Militaire oefeningen vanwege Rusland vorig jaar waren verdoken aanvallen tegen het noorden van Europa, van Kaliningrad tot Litouwen.

“Wij moeten nu reageren op deze bedreigingen, we kunnen het ons niet veroorloven niets te doen”, aldus generaal Carter. Hij vindt dat zijn land op het niveau van zijn “tegenstrevers” moet blijven.

“De snelheid van beslissen, de snelheid van de ontplooiïng en moderne slagkracht zijn essentieel als wij een realistische ontrading willen behouden”, aldus de Britse opperbevelhebber.