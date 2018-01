Shutdown in VS voorbij na deal tussen Republikeinen en Democraten

De Amerikaanse Democraten hebben een tijdelijk budgettair compromis aanvaard om een eind te maken aan de gedeeltelijke opheffing van de federale regering. Dat zei de leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer. De ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid komt daardoor mogelijk al snel tot een einde.

De Amerikaanse overheid zat sinds zaterdag in ‘shutdown’. De schuld daarvoor lag volgens de Amerikaans president Donald Trump bij de Democraten. De democraten weigerden om in te stemmen met de tijdelijke verlenging zonder een solide garantie voor een akkoord voor de honderdduizenden illegalen, die op jonge leeftijd in de VS waren gearriveerd, de zogeheten “Dreamers”.

Nu zouden de Republikeinen en Democraten toch tot een akkoord gekomen zijn.

Wat is een shutdown?

Als het schuldenplafond van de Amerikaanse regering bereikt wordt en de Republikeinen en Democraten er niet in slagen tot een akkoord te komen, kan de regering in theorie niet verder werken. Geld uitgeven mag en kan dan wettelijk niet meer, want de begroting is op.

In de praktijk kan de werking van de overheid dus niet gegarandeerd worden. Heel wat diensten worden dan bevroren, buiten die diensten die als “essentieel” worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI. Tijdens zo’n ‘shutdown’ wordt 40 procent van de federale ambtenaren op onbetaald verlof gestuurd, wat neerkomt op 1 miljoen werknemers. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in musea, nationale parken of bibliotheken werken.

