City bevestigt: Kevin De Bruyne heeft verbeterd contract beet, 360.000 euro per week is zijn (bruto minimum)loon

Een jackpot van minstens 85 miljoen euro, dat verspreid over vijf jaar wordt uitbetaald. Dat staat Kevin De Bruyne te wachten door de ondertekening van zijn nieuw contract. Elke week verdient De Bruyne gemiddeld 360.000 euro bruto – premies, tekengeld en inkomsten uit portretrechten inbegrepen. In de goeie weken kan hij meer dan 400.000 euro bruto verdienen. En in seizoen waarin City de titel, de FA Cup en de Champions League wint kan de som zelfs stijgen tot 440.000 euro. Het maakt hem samen met Sergio Agüero tot de topverdiener van Manchester City.

De Bruynes contract loopt over vijf jaar en gaat in vanaf volgend seizoen. Tot de zomer voetbalt De Bruyne aan de voorwaarden van zijn oude contract. Dat is een basissom van 130.000 euro per week die met premies (bijvoorbeeld voor titel, Champions League en dergelijke meer) kan oplopen tot 200.000 euro. Dat hij in zijn nieuwe contract dubbel zo veel kan verdienen ligt in de eerste plaats aan zijn uitstekende prestaties en statistieken, maar ook aan enkele gunstige randvoorwaarden. Zo heeft de Britse pond flink aan waarde verloren sinds de ondertekening van het vorige contract. De nieuwe verbintenis compenseert de verloren inkomsten door de Brexit.

De eerste verkennende gesprekken over een nieuw contract begonnen al eind vorig seizoen en de feitelijke onderhandelingen vingen aan na de zomertransferperiode. Voor De Bruyne onderhandelde zijn vriend en zaakwaarnemer Patrick De Koster. De Bruynes contract loopt tot de zomer van 2023, hij zal dan 32 zijn. Door een langdurig contract met City aan te gaan verbindt De Bruyne zich er toe zijn beste jaren voor de club uit Manchester te spelen. Coach Pep Guardiola ziet in de Belg een verlengstuk van zichzelf op het terrein en een toekomstige kapitein. Het contract van de huidige kapitein Vincent Kompany (31) loopt af in 2019 terwijl andere bepalende spelers de kaap van de 30 naderen of gepasseerd zijn. David Silva en Fernandinho zijn 32, Sergio Agüero wordt dit jaar 30.