FIFA zal komst van videoref naar WK Rusland goedkeuren na gunstig advies

Het staat zo goed als vast dat er straks op het WK in Rusland bij elke wedstrijd een videoref (VAR) aanwezig zal zijn. De International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat over de voetbalreglementen waakt, vergaderde vandaag over de videoref. FIFA-bestuurder Philippe Le Floc’h liet achteraf weten dat de FIFA straks videorefs zal gebruiken op het WK in Rusland.

Honderd procent officieel is het nog niet. Daarvoor moet de de IFAB op haar algemene vergadering in maart het licht definitief op groen zetten maar het is nu al duidelijk dat de videoref straks ook in Rusland actief zal zijn.

IFAB liet zich vandaag leiden door een rapport van de Katholieke Universiteit Leuven. Onderzoekers van de KUL analyseerden 804 competitiematchen, verdeeld over twintig landen, waar de VAR aanwezig was. Eén van de bevindingen van het rapport is dat de accuratesse van de wedstrijdleiding in aanwezigheid van een videoref oploopt tot 98,9 procent en dat in acht procent van de wedstrijden de videoref een bepalende invloed had op het eindresultaat. Slechts in vijf procent van de geanalyseerde wedstrijden werd een flagrante fout niet gecorrigeerd door de videoref.

Het is op basis van deze bemoedigende cijfers dat IFAB ervan overtuigd is geraakt dat de VAR een toegevoegde waarde heeft voor de wedstrijdleiding. In maart zal de IFAB op haar algemene vergadering de aanwezigheid van de videoref op het WK in Rusland definitief goedkeuren. Als we FIFA-bestuurder Le Floc’h mogen geloven, zal dat slechts een formaliteit zijn.