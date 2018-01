Proximus League - Union versterkt zich met ex-aanvaller van Anderlecht

Brussel - Union Sint-Gillis heeft zich met de voormalige Belgische jeugdinternational Nathan Kabasele versterkt. De 24-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van de Turkse tweedeklasser Gaziantepspor. Union heeft ook een aankoopoptie.

Kabasele is een jeugdproduct van RSC Anderlecht waar hij in 2010 in de hoofdmacht terechtkwam. De echte doorbraak bleef uit en na uitleenbeurten aan Westerlo (2012), Torino (2013), De Graafschap (2013-2014 en 2015-2016) en Moeskroen (2017), werd hij afgelopen zomer verkocht aan Gaziantepspor. Voor die Turkse club scoorde hij in twaalf wedstrijden twee keer.