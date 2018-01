Noord-Korea lanceert charmeoffensief: het ex-liefje van Kim Jong-un van wie iedereen dacht dat ze geëxecuteerd was

Met zijn kernwapens bedreigt Kim Jong-un de wereld. Met zijn geheim wapen richt hij zich dezer dagen op Zuid-Korea. Maak kennis met de Noord-Koreaanse schoonheid die uitgestuurd wordt om de podia van de winterspelen te inspecteren en ondertussen zo goed mogelijk de zuiderburen te charmeren. Ze is dus duidelijk niet geëxecuteerd door de Grote Leider, zoals de wereld eigenlijk geloofde.

aat ons met een rechtzetting beginnen. In de zomer van 2013 stond in deze krant een bericht met als titel: Kim Jong-un laat ex-liefje executeren in het openbaar. Niet dat het eigen verslaggeving was, ...