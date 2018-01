Proximus League - Cercle Brugge veroordeelt vandalisme van eigen fans

Brugge - Cercle Brugge is niet opgezet met de schade die “enkele individuen” vrijdag na de overwinning tegen Lierse hebben aangebracht aan de Noordtribune van het Jan Breydelstadion. “Cercle Brugge distantieert zich van provocatie in en rond voetbalstadions”, reageerde groen-zwart.

Enkele supporters van Cercle hadden vrijdagavond zitjes afgebroken, andere zitplaatsen werden groen geverfd. Met foto’s op sociale media werden de vernielingen gevierd. Cercle deelt het Jan Breydelstadion immers met stadsgenoot en rivaal Club Brugge.

“In navolging van de normen en waarden die een familiale vereniging als Cercle Brugge zich vooropstelt, benadrukken groen-zwart en zijn supporters zich volledig te distantiëren van enige vorm van mogelijke provocatie in en rond voetbalstadions”, schrijft de club op zijn website. “Cercle Brugge roept altijd op tot positief supporteren met respect en vraagt daarom zijn supporters om provocaties tegenover derden in elke vorm en via elk mogelijk communicatiekanaal achterwege te laten.”

“Omtrent het voorval van afgelopen vrijdag wenst Cercle Brugge te benadrukken dat het hier om een individuele actie gaat en de betrokkene, die inmiddels werd geïdentificeerd, zal worden opgeroepen. In navolging van dat gesprek zullen de gepaste maatregelen worden genomen.”

Cercle Brugge nam afgelopen weekend dankzij de 4-1 overwinning het commando in de tweede periode van de Proximus League (1B) over van Lierse.