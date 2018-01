Jupiler Pro League - Reviewcommissie bestraft elleboog van Sven Kums niet

Brussel - Sven Kums wordt niet vervolgd voor de elleboogstoot in het gezicht van Genk-middenvelder Ruslan Malinovskyi. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist de middenvelder van RSC Anderlecht niet op het matje te roepen.

In de 36e minuut van de wedstrijd in Genk (0-1) plantte Kums tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van Malinovskyi, die met een bebloede mond tegen de vlakte ging. Scheidsrechter Erik Lambrechts hield het op een gele kaart.

De fase werd nauwkeurig geanalyseerd door de Reviewcommissie, maar niet alle elf leden vonden dat Kums een rode kaart verdiende. Aangezien de stemming niet unaniem was, wordt de middenvelder van RSCA niet disciplinair vervolgd.

De Reviewcommissie herbekeek maandag vijf fases uit de Jupiler Pro League. Bij KV Mechelen gaan Ahmed El Messaoudi, Tim Matthijs en Edin Cocalic vrijuit. Ook Zulte Waregem-aanvaller Hamdi Harbaoui (zelfde fase als Matthijs) en Moeskroen-speler Benjamin van Durmen worden niet op het matje geroepen. Van de clubs uit 1B is er geen vervolging voor Pierre Bourdin (Lierse), Jens Naessens (Westerlo) en Florent Stevance (Tubeke).