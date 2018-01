Brugge / Menen - Een 30-jarige trucker uit Menen moest zich maandagochtend in de politierechtbank verantwoorden voor zijn rol in het ongeval waarbij motorfietser Tim Torrekens (41) uit Sint-Kruis bij Brugge om het leven kwam. De trucker sloeg in waar dat niet mocht en reed de motor aan.

“Hij heeft zijn gps-toestel blindelings gevolgd. Dat is de oorzaak van dit dramatische ongeval.” De advocaat van Mathieu W. (30), een vrachtwagenchauffeur uit Menen, was gistermorgen in de ...