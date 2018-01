Jongen met tumor “ter grootte van basketbal” op gezicht sterft na operatie

De Cubaanse Emanuel Zayas stierf afgelopen op 14-jarige leeftijd nadat hij deze week een tumor op zijn gezicht liet verwijderen van 4,5 kilogram. De operatie was goed verlopen, toch overleed de jongen enkele dagen later aan nier- en longfalen.

De tiener leed aan een genetische botaandoening. Hierdoor ontwikkelde sinds hij 11 jaar was een tumor in zijn neus. De tumor groeide en had uiteindelijk de grootte van een basketbal. Emanuel kon uiteindelijk nog amper ademen en eten waardoor een operatie zich opdrong.

Emanuel kon nog amper eten en ademen.

De operatie om de tumor te verwijderen slaagde, maar enkele dagen na de operatie bezweek de 14-jarige jongen toch na nier- en longfalen. Zijn ouders doneren zijn lichaam aan de wetenschap om meer onderzoek over de ziekte te kunnen doen.