Definitief: topspitsen wisselen van club in Premier League, Lukaku krijgt er concurrent bij

De kogel is door de kerk: Alexis Sanchez (28) verlaat Arsenal en speelt voortaan voor Manchester United. De Chileen ziet de Armeniër Henrich Mchitarjan (29) de omgekeerde beweging maken. Hij verhuist naar London en Arsenal.

Het zat er al enige tijd aan te komen en eindelijk is het zo ver. Alexis Sanchez speelt tot medio 2022 voor Manchester United. Door Mchitarjan in de deal te betrekken is er geen transferbedrag betaalt voor de Chileen die eind van het seizoen einde contract zou zijn bij Arsenal.

Sanchez zou volgens de geruchtenmolen de bestbetaalde speler in de Premier League worden met een weekloon van 450.000 euro. Maar daar deed hij het uiteraard niet voor. “Ik speel nu bij de grootste club ter wereld en ben daar heel blij om”, klonk het. “En ik mag voetballen met José Mourinho als coach, in een prachtig stadion. Deze kans kon ik niet laten liggen.”

Clubwatchers vrezen dat de riante verloning van Sanchez voor heibel in de kleedkamer van United kan zorgen.

Mchitarjan gaf dan weer toe jarenlang Thierry Henry als idool te hebben gehad wat een zekere voorliefde voor Arsenal verklaart. Mchitarjan speelde de afgelopen twee jaar 39 competitiematchen voor United waarin hij nauwelijks vijf keer tot scoren kwam. Hij speelde in het verleden voor Shaktar Donetsk en Borussia Dortmund.