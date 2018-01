Vluchtelingen hebben nieuw (en sluw) trucje om ongezien Engeland te bereiken

In de haven van Zeebrugge staan nieuwe wagens klaar om verscheept te worden. Steeds meer transmigranten proberen nog voor de auto’s in de haven aankomen in de koffer te kruipen en mee de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. Foto: mvn

Brugge - De politie treft steeds meer vluchtelingen aan in gloednieuwe auto’s die voor de Britse markt bestemd zijn. Deze maand werden nog zes personen in zo’n wagen betrapt in de Zeebrugse haven. Truckchauffeurs die de deuren openlaten, worden even opgepakt.

In hun zoektocht naar manieren om in het Verenigd Koninkrijk te geraken, gaan transmigranten steeds vindingrijker te werk. De nieuwste techniek: zich in splinternieuwe wagens - geladen op vrachtwagens - verstoppen. Ze kruipen er buiten de haven van Zeebrugge in. Om er zeker van te zijn dat de wagens voor de Britse markt bestemd zijn, kiezen ze die waarvan het stuur aan de rechterkant zit. Midden januari haalde de scheepvaartpolitie al zes personen uit nieuwe wagens in de Zeebrugse haven. Ze verschuilen zich zowel in de koffer als op de achterbank.

“Binnenkort ook drones”

De veiligheidsmaatregelen in en rond de haven van Zeebrugge zijn sterk opgetrokken. “Er hangen hier drie keer meer bewakingscamera’s dan in Calais”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “Als alles volgens plan verloopt, zullen binnenkort ook drones ingezet worden.” Daarom wordt het voor transmigranten die de oversteek willen maken steeds moeilijker om binnen te dringen. Toch blijft Zeebrugge een populaire haven om de poging te wagen. En daarbij richten de vluchtelingen zich nu op de ‘automarkt’.

“De actieradius verschuift door de toegenomen bewaking in het havengebied”, zegt Marc Adriansens, voorzitter van de havenbelangenvereniging APZI (Association Port of Zeebrugge Interests).

“Verschillende gevallen”

De scheepvaartpolitie zette ondertussen al verschillende truckchauffeurs aan de kant. Zij reden met de vrachtwagens die geladen waren met de nieuwe wagens. Omdat de deuren van de auto’s in kwestie niet gesloten waren, werden de chauffeurs een tijdlang gearresteerd. Ze werden niet van mensensmokkel verdacht, maar de sector kreeg zo wel een duidelijk signaal. Het feit dat de auto’s open zijn, maakt het voor de transmigranten veel makkelijker. De havenfirma’s die voor een dergelijk transport instaan, werden dan ook gewaarschuwd.

Procureur Frank Demeester, specialist mensensmokkel bij het parket van West-Vlaanderen, kent het fenomeen. “We merkten het recentelijk opnieuw verschillende keren op”, bevestigt hij. “Op 11 januari trof de politie zes personen in nieuwe auto’s aan. Het ging om illegale vluchtelingen uit Sudan en Eritrea. Een dag eerder liep ook al een Ethiopiër in de haven tussen de nieuwe wagens rond. Wellicht probeerde hij ook om zich in een ervan te verstoppen.”

“Kost veel geld”

De procureur schrikt niet meer van de vindingrijkheid van de transmigranten. “Het is al lang duidelijk dat heel wat van hen koste wat het kost die overstap willen maken”, zegt hij. “Omdat de politie zo intensief op de problematiek werkt, wordt het voor hen natuurlijk steeds moeilijker. En net daarom komen ze steeds met nieuwe handelwijzen op de proppen. Maar wij doen er alles aan om ook hier zo kort mogelijk op de bal te spelen. Er wordt volop op politie en security ingezet. Al kost dat handenvol geld.”