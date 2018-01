Pas zijn hele huis gerenoveerd, maar nu krijgt piloot muur van 18 meter in achtertuin door uitbreiding luchthaven

Het nieuws over de dreigende uitbreiding van Brussels Airport sloeg in Steenokkerzeel in als een bom. Bij Pieter Devriese viel het nieuws extra slecht: de geplande muur rond de verlengde landingsbaan loopt dwars door zijn achtertuin. Weg het weidse zicht op het omliggende groen. Weg ook het spektakel van de landende vliegtuigen. Wat de zaak extra schrijnend maakt: Devriese is zelf piloot, en kwam hier wonen op een steenworp van Sabena, zijn toenmalige werkgever.