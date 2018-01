Brugge trok afgelopen jaar miljoenen toeristen (maar dat hadden er nog een pak meer kunnen zijn)

Bijna 1,1 miljoen toeristen voeren in 2017 met een bootje over de Reien, dat waren er zo’n 105.000 meer dan het jaar voordien. Foto: mvn

Brugge - Brugge heeft vorig jaar ruim 6,2 miljoen toeristen over de vloer gekregen, een vijfde meer dan rampjaar 2016. Het dagtoerisme zette zelfs een record neer. “Maar door de Brexit herstelt het verblijfstoerisme veel minder snel.”

Welgeteld 6.269.423: zoveel toeristen kreeg de Brugse historische binnenstad over zich heen in 2017, zo blijkt uit analyse van het gsm-verkeer. Dat zijn er ruim een miljoen meer dan in 2016, het jaar waarin het toerisme kelderde na de aanslagen in Parijs en Brussel, en waarin ook de Brexit werd aangekondigd. “De algemene boodschap is dat de inhaalbeweging sneller verlopen is dan we hadden verwacht. Het dagtoerisme deed het zelfs nog iets beter dan in topjaar 2015”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).

Dalende koopkracht

En dat het druk was in de Brugse straten, merkten ook de bootjesbedrijven. Zij voeren bijna 1,1 miljoen passagiers over de Reien, 105.000 meer dan het jaar voordien. Ook de sightseeingbusjes en de koetsen vervoerden meer toeristen, Musea Brugge ontving 50.000 meer bezoekers.

En toch werd het geen topjaar over de hele lijn, want het verblijfstoerisme herstelt veel minder snel. Met 1,6 miljoen overnachtingen in 2017 zit Brugge nog maar op 93 procent van het niveau van 2015. Dat is het gevolg van de Brexit en de dure Euro, die de Britten thuis houdt en voor het toerisme veel moeilijker te verteren blijkt dan de aanslagen. “De koopkracht in het Verenigd Koninkrijk is gedaald. De Brexit blijft wegen op onze economische ontwikkeling, zowel wat de haven als het toerisme betreft”, zegt Landuyt.

Een harde noot om te kraken, want het zijn net verblijfstoeristen die economisch het meest interessant zijn. “Uit de cijfers kunnen we afleiden dat heel wat toeristen in Brussel verblijven en Brugge bezoeken als dagtrip. Ervoor zorgen dat zij voor Brugge kiezen om te verblijven, blijft de eeuwige uitdaging. We blijven daarom ook inzetten op betere verbindingen. Op termijn zal ook het nieuwe congresgebouw een impact hebben.”