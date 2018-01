Inter Milaan vindt Braziliaanse middenvelder bij Barcelona

Inter Milaan heeft zich met de offensieve middenvelder Rafael Alcantara, alias “Rafinha”, versterkt. Dat heeft de nummer vier uit de Italiaanse Serie A meegedeeld. De 24-jarige Braziliaan komt tot het einde van het seizoen over van Barcelona.

Als Inter daarna 35 miljoen euro, plus een eventuele bonus van 3 miljoen euro, op tafel legt, wordt de overgang definitief. De polyvalente Rafinha, voormalig Spaans jeugdinternational en twee keer Braziliaans international, is een jeugdproduct van Barcelona. Hij sloot zich op zijn twaalfde aan bij de Catalaanse club en kwam er zes jaar later in het eerste elftal. In het seizoen 2013-2014 werd hij al eens aan Celta de Vigo uitgeleend. Rafinha is de zoon van Mazinho, ex-speler van Valencia en Celta de Vigo, die in 1994 met Brazilië wereldkampioen werd. Zijn broer Thiago Alcantara is Spaans international en verdient zijn brood als middenvelder bij Bayern München.