Krijgt Brussel binnenkort een eigen Ringland? Wel als het aan deze politici ligt

Brussel / Dilbeek - Groen Dilbeek wil onderzoeken of de Ring rond Brussel tussen afrit 12 en 14 kan overkapt worden. De Groenen willen het fijn stof terugdringen en meer ruimte maken voor natuur en recreatie. Al beseffen ze zelf dat dit een werk van lange adem kan worden.

Dilbeek ligt pal aan de Ring van Brussel, waardoor heel wat inwoners dagelijks fijn stof inademen, wat uiteraard schadelijk is voor de gezondheid. “In de dichte omgeving van de Ring liggen onder andere het Regina Caelilyceum en verschillende jeugdbewegingen, waaronder Scouts Paloke en Chiro Iris. Ook net over de gemeentegrenzen liggen nog scholen die binnen de invloed liggen van het lawaai en fijn stof. Het moet een prioriteit zijn om de hoeveelheid fijn stof hier zo veel mogelijk te verminderen”, zegt Marieke Hoekendijk van Groen Dilbeek. Daarom wil Groen Dilbeek laten onderzoeken of de Ring tussen afrit 12 en afrit 14 overkapt kan worden.

Geluidsoverlast

“De Brusselse Ring ligt tussen afrit 12 en afrit 14 sowieso al dieper dan het omliggende landschap, wat overkappen eenvoudiger zou maken”, leggen Jim Ongena. “Het is ook de zone waar de meeste woningen rond zijn gebouwd. Een overkapping zal voor minder geluidsoverlast en voor meer groene zones zorgen. Daarom willen we de komende maanden op zoek gaan naar partners om het project verder vorm te geven.”

Volgens Marieke Hoekendijk heeft een overkapping van de Brusselse Ring niets dan voordelen voor de Dilbekenaren. “De gezondheid van de omwonenden gaat erop vooruit”, zegt ze. “Op het vlak van mobiliteit zou een overkapping dan weer de mogelijkheid bieden om het op- en afrittencomplex aan de Ninoofsesteenweg heraan te leggen. Zo kan de doorstroming van het verkeer veiliger worden, terwijl het er nu vaak zeer chaotisch en gevaarlijk is. Het kan daarnaast de ideale locatie zijn om veilige fiets- en wandelverbindingen te voorzien tussen de Palokewijk en de rest van Dilbeek of om een overstapparking voor openbaar vervoer aan te leggen”, klinkt het. “Daarnaast wordt er extra ruimte gecreëerd bovenop de Ring, die we groen kunnen inrichten met ruimte voor natuur, sport en recreatie.”

Groen beseft wel dat het plan een werk van lange adem is. “Maar we roepen alle Dilbekenaren op om mee achter dit idee te gaan staan”, zegt Jim Ongena. “Alleen dan is er een kans dat de hogere overheid dit zal oppikken en hier werk van zal maken. Het is ook belangrijk dat een mogelijke overkapping deel zou uitmaken van een toekomstvisie voor heel Dilbeek.”