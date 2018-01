Negen van de tien gewonde scholieren na busongeval Eupen weer naar huis

Negen van de tien scholieren die maandag in het ziekenhuis werden opgenomen na een busongeval in Eupen, zijn weer naar huis mogen gaan. Dat heeft dr. Marenne van het ziekenhuis in Eupen gezegd op een persconferentie. Ook het tiende kind mag maandagavond nog het ziekenhuis verlaten.

De vrouwelijke chauffeur van de schoolbus, die er het ergste aan toe was, verblijft nog in het ziekenhuis, maar ze is niet langer in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde maandag kort voor 8 uur, maar de omstandigheden zijn nog altijd niet duidelijk. “De chauffeur van de bus, een 60-jarige vrouw uit La Calamine, reed regelmatig op dit traject”, zei Karl-Heinz Klinkenberg, burgemeester van Eupen. De vrouw kon nog niet verhoord worden.

Een gerechtsexpert onderzoekt het ongeval. Er was die dag geen begeleider op de bus, omdat die zich ziek had gemeld. Een begeleider is overigens niet verplicht aanwezig op zo’n schoolbus. De bus had veiligheidsgordels aan boord, maar het is nog niet duidelijk of die gedragen werden op het moment van het ongeval.

De inzittenden waren jongeren tussen 8 en 20 jaar. Ze waren onderweg naar een instelling voor bijzonder onderwijs.