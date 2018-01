Het gaat al lang niet meer over voetbal bij de stadionsoap van Club Brugge. Waarom boycotten die steenrijke zakenmannen elkaar?

Ze verwijten elkaar “kleutertaal” en “onderkruiperij”. En ze gunnen elkaar hun nieuw voetbalstadion niet. Paul Gheysens, Bart Verhaeghe, Marc Coucke en Joris Ide zijn respectievelijk de eigenaars van FC Antwerp, Club Brugge en RSC Anderlecht, samen goed voor drie miljard euro. Maar het wantrouwen is diep en de honger naar meer geld groot, en dus blokkeert alles. Dit is een verhaal van gedeukte ego’s en rancune. Over voetbal gaat het al lang niet meer.