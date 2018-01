Man wil ruzie oplossen op café, maar raakt zelf zwaargewond

Heusden-Zolder -

Een dertigjarige man uit Heusden-Zolder raakte zaterdag rond 21 uur zwaargewond bij een steekpartij in café Reina aan de Koolmijnlaan in Zolder. De dertiger kwam tussen in een handgemeen waarbij hij de vechtersbazen uit elkaar wilde halen en werd zelf het slachtoffer. “We laten de politie hun werk doen en volgen het dossier mee op”, aldus burgemeester Mario Borremans.