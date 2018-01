De grootste geldmachine van Europa bevindt zich in ons land

De Belgische euromuntstukken worden de komende jaren niet langer in ons land gemaakt, maar wel in Utrecht door de Koninklijke Nederlandse Munt. Toch zijn we onze Belgische trots niet kwijt, want de Nederlandse muntfabriek is in handen van de Herentalse Groep Heylen. Zij groeide de voorbije jaren uit tot de grootste geldmachine van Europa. “We maakten al munten voor zestig landen. Niet voor ons eigen land was dan ook jammer geweest.”

Even leek het alsof we onze Belgische muntstukken van 1 of 2 euro helemaal kwijt waren. Aan de Nederlanders, zo raakte gisteren bekend, want de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht krijgt de komende vier jaar de productie van de Belgische munten in handen.

Eind vorig jaar werd beslist dat er niet langer in ons land Belgische munten worden geslagen. De reden daarvoor was besparing. Door de muntslag uit te besteden aan een private partner slaagt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erin om drie miljoen euro te besparen. De opdracht gaat dan wel naar de Koninklijke Nederlandse Munt, waar zo’n negentig mensen werken. Maar zij zijn sinds vorig jaar in handen van de Groep Heylen uit Herentals.

Alle Belgen klant

Dit Belgische bedrijf wordt in Europa beschouwd als hét grootste private bedrijf dat munten slaat. “Met de Koninklijke Nederlandse Munt slaan we ondertussen al officiële munten voor zestig centrale banken”, klinkt het. “Wereldwijd zijn we de nummer twee als we ons baseren op het aantal landen waarvoor we hebben gewerkt. Binnen de eurozone zijn we zelfs de nummer één, met negen landen als referenties. We hebben gewerkt voor alle centrale banken zonder nationaal munthuis, behalve Vaticaanstad, Monaco, San Marino en Andorra. De Belgische munten zullen samen met munten uit Luxemburg en Jamaica worden geslagen.”

Eigenaar Wim Heylen verwacht dat ze dit jaar naar schatting 73 miljoen circulaire munten zullen produceren. Toen bleek dat de Belgische regering de muntslag wilde privatiseren, heeft de Groep Heylen niet getwijfeld. “Het zou toch jammer zijn mocht onze groep voor zestig landen munten maken, maar niet voor eigen land. We zijn dus zeer blij en vereerd met deze opdracht. We kunnen nu ook met een knipoog zeggen dat alle Belgen klant zijn bij ons.”

Big business

Het slaan van euromunten is big business. Zeker voor een bedrijf als Groep Heylen dat over veel modernere machines beschikt dan de Koninklijke Munt van België. Vooral uit de 2-euromunten wordt volgens kenners letterlijk “munt geslagen”.

Afgeslankt

De Koninklijke Munt van België is sinds 1 januari 2018 afgeslankt. Het is niet langer een staatsbedrijf, maar wel een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie. De dienst blijft instaan voor de bestelling van de munten, het design, de kwaliteitscontrole en de screening van valse muntstukken. Ook de vertegenwoordiging van de Belgische Staat op internationaal niveau blijft één van de kerntaken van de KMB. De muntslag is wel uitbesteed.