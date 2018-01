Jambon (N-VA) zoekt de mol binnen de politie

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bekijkt momenteel hoe hij het lek kan achterhalen waardoor een politieactie tegen transitmigranten aan het Noordstation zondag niet kon doorgaan. Er komt een formeel onderzoek, maar eerst wil Binnenlandse Zaken in kaart brengen wie er op de hoogte kan zijn geweest. De Brusselse lokale politie, die aanvankelijk ook werd geviseerd, blijft buiten schot. Die was nooit betrokken bij de actie.

De Brusselse actievoerders die afgelopen weekend de transitmigranten waarschuwden dat er zondag een razzia zou worden gehouden in het Noordstation, zeggen dat ze door meerdere bronnen binnen de politie en de overheid waren getipt. “Dinsdag werden we voor het eerst op de hoogte gebracht dat er een politie­actie zou komen”, zegt coördinator Mehdi Kassou van het Burgerplatform voor Vluchtelingen. “We kregen die informatie ook snel bevestigd vanuit verschillende hoeken.”

Ook Alexis Deswaef, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten en een van de leiders van het verzet tegen de politieacties, laat uitschijnen dat hij niet alleen bronnen heeft binnen de politie. Maar hij zegt wel dat hij pas vrijdag duidelijkheid kreeg over wanneer de actie precies zou plaatsvinden.

Op die vergadering waren enkel politiemensen aanwezig. Het was de federale spoorwegpolitie die de actie leidde, ondersteund door andere afdelingen van de federale politie. De lokale politiezones van Brussel-Elsene en Brussel-Noord, die bij vroegere acties in het nabijgelegen Maximi­liaanpark ook werden ingeschakeld en zondagavond door het kabinet van Jambon ook werden aangeduid als mogelijke mollen, waren dit keer niet opgetrommeld. Er zouden immers enkel in het station, op de perrons en op de treinen controles en arrestaties worden verricht, en dat is federaal terrein. De zone Brussel-Noord was wel op de hoogte gebracht, maar zegt dat het lek niet bij hen moet worden gezocht.

Beroepsgeheim geschonden

Jambon wil nu eerst in kaart brengen wie allemaal op de hoogte kan zijn geweest. “Pas daarna kunnen we met een formeel onderzoek starten.” Bij de federale politie ontbreekt momenteel elk aanknopingspunt. “Maar dit gaat wel om ernstige feiten”, zegt de woordvoerder. “Iemand heeft wellicht het beroepsgeheim geschonden en daarmee een hele operatie in gevaar gebracht.”

Ook Jambon vindt wat gebeurd is onaanvaardbaar, maar dan nog maakt de minister zich voorlopig geen zorgen voor toekomstige acties. “Er zijn al heel veel geslaagde operaties geweest en de politie is sterk genoeg om die ook de komende weken uit te voeren.”