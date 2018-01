Met 103 km/u door bebouwde kom, en toch gaat veertiger vrijuit

Aalst - T.V. (46), een ziekenhuisarts uit Aalst, werd in februari 2016 met 103 kilometer per uur geflitst waar hij slechts 50 per uur mocht. Toch legt de rechtbank hem geen straf op, omdat de feiten ondertussen verjaard zijn.

De arts werd in maart 2017 nochtans veroordeeld tot een boete van 360 euro en 49 dagen rijverbod voor de snelheidsovertreding, maar toen liet de man verstek gaan. Met zijn raadsman Kristiaan Vandenbussche tekende hij hoger beroep aan tegen zijn veroordeling, maar de zaak kwam pas in december 2017 voor de rechtbank. Aangezien snelheidsovertredingen al na 1 jaar verjaren, had de rechter geen andere keuze dan de arts vrijuit te laten gaan.