Els van het kippenkraam uit ‘Chez Annemie’ wil af van negatief beeld: “Eddy is echt geen tiran”

Zulte - De geur van gebraden kip overtreft vanavond die van de lavendel in Chez Annemie: Els en Eddy uit Olsene, het hardwerkende koppel dat met een kippenkraam de Waalse markten doet, blikken terug op de reportage die hun ­leven even op zijn kop zette.

“Als mijn vrouw niet kan volgen, ga ik niet trager lopen.” Met die uitspraak maakte Eddy Van den Buerie (51) drie jaar geleden heel wat los. In Via Annemie kregen de kijkers te zien hoe Eddy met zijn vrouw Els Vanderkerckhove (50) om halfvier ’s morgens met het kippenkraam van Olsene naar Wallonië reed om daar de markten te doen. Werken en nog eens werken was het, terwijl Els toch kanker had overwonnen en ook met haar rug sukkelde. Op sociale media werd Eddy hard aan­gepakt. Hij had niks door, tot zoon Matthias (26) de reacties zag op Facebook. “Ik was de zondebok”, zegt Eddy, “de tiran. Dat raakte mij niet, om eerlijk te zijn. Maar ik kon me wel inbeelden dat de mensen dachten: Hoe kan het dat die twee nog samen zijn?”

Pijn

Els benadrukt dat Eddy haar nooit onder druk heeft gezet om te werken: “Wat over Eddy is gezegd, deed me wel pijn. Ik weet wat hij voor mij betekent, ik zie hem doodgraag. Dat er mensen waren die iets anders beweerden, kwetste wel. Eddy zal de eerste zijn om te zeggen dat ik rust moet nemen.” Rust: het woord is gevallen. Vroeger namen Els en Eddy per jaar één weekje vakantie: tussen kerst en nieuw, omdat de markt dan toch wat minder draait. Dat is veranderd, ook omdat zoon Matthias nu in de zaak staat. We zijn naar Zuid-Afrika geweest en onlangs nog naar Martinique voor tien dagen. Dat zouden we vijf jaar geleden nooit gedaan hebben.”

Met de gezondheid van Els gaat het goed, al sukkelt ze nog een beetje met haar pols en haar knie. “Ik ben vorige zomer uit de camion gevallen en heb mijn pols gebroken. En ik zit met vocht in mijn knie, na een operatie. Maar niks ergs, ik voel me heel goed. Ik werk ook niet meer zo hard, in de winter durf ik al eens een dag op de markt over te slaan. Dan heb ik tijd voor vrijwilligerswerk, we hebben een vzw die nazorg doet voor mensen met kanker. Ik heb een nieuw evenwicht gevonden, met dank aan Annemie Struyf.”

INFO

Chez Annemie

Eén, 20.40 uur