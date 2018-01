Rode Duivel hoopt op transfer naar West Ham voor Marc Coucke zijn intrede doet bij Anderlecht

Goed nieuws voor Leander Dendoncker (22): West Ham stuurde dit weekend topscouts naar Genk-Anderlecht (0-1). Minder goed nieuws: Dendoncker speelde niet zijn beste match. Toch hoopt de Rode Duivel vurig dat The Hammers hem nu nog komen halen. De verdediger/middenvelder wil liefst vertrekken, want hij heeft geen echte garanties dat toekomstig RSCA-voorzitter Marc Coucke in juni weer niet onrealistisch veel geld zal vragen.