En de Jupiler Pro League heeft nog enkele transfers in de pijplijn zitten

Leander Dendoncker is niet het enige transferdossier dat de komende dagen zijn beloop kan krijgen. Een overzicht!

Adrien Trebel - Anderlecht

Het zou voor Anderlecht een serieuze aderlating zijn, maar Adrien Trebel (26) staat volgens de ­gezaghebbende Franse sportkrant L’Équipe in de belangstelling van Olympique Mar­seille en OGC Nice. Trebel ligt nog tot 2021 onder contract bij paars-wit en moet 8 à 10 miljoen euro kosten. De speler zelf zou wel een voorkeur hebben voor Duitsland of ­Engeland.

Ethan Horvath - Club Brugge

Begonnen als eerste doelman bij Club Brugge, maar tegenwoordig zit Ethan Horvath (22) niet meer in de kern. Tijdelijk overbodig geworden door de komst van Vladimir Gabulov en Kenneth Vermeer, en klaar om elders opnieuw speelminuten te verzamelen. Staat open voor een verhuur of een definitief vertrek en geniet interesse uit de competitie van zijn thuisland: de Major League Soccer.

Alexander Scholz - Standard

De Deense verdediger is niet langer zeker van een basisplaats bij Standard en wil graag vertrekken. Club Brugge krikte een eerste bod al op tot 1,2 miljoen euro, maar dat is voor de Rouches op dit moment nog te weinig, waarna de onderhandelingen on hold werden gezet. Frustrerend vond ook Scholz (25) zelf, die twee weken geleden uit onvrede een paar trainingen aan zich liet voorbijgaan. De verdediger traint op dit moment overigens ook niet mee bij Standard, al komt dat deze keer écht door ziekte. Club is niet van plan nog veel langer te wachten. Het heeft Standard een ultimatum gegeven om binnen de twee dagen te reageren.

Edmilson - Standard

De flankaanvaller staat open voor een stap hogerop, alleen is de vraag of die er deze transferperiode al komt. De vraagprijs van Standard voor Edmilson (23) ligt nogal hoog, waardoor hij voor Anderlecht niet haalbaar lijkt te zijn. Hij zou zelf ook liever naar het buitenland gaan, maar Standard laat hem alleen vertrekken als er een hoog bod komt.

Ryota Morioka - Waasland-Beveren

Waasland-Beveren zal er alles aan doen om Ryota Morioka (26) te houden, maar zoals die afgelopen weekend de pannen van het dak speelde, zal er deze transferpe­riode zeker nog belangstelling komen. Mogelijk speelt het hogere doel van Ryota Morioka ook mee in zijn beslissing. De Japanner wil naar het WK en daarvoor moet hij spelen bij zijn club. Een transfer houdt altijd het risico in dat hij bij zijn nieuwe club niet mag meedoen en dan moet hij zijn WK-droom opbergen.