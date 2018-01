CLUBNIEUWS. Leko ziet drie spelers op WK, Zulte-Waregem biedt op IJslander, keert verdediger terug naar Bosuil?

Club Brugge - coach ziet Rode Duivels

Ivan Leko was gisteren te gast in Extra Time, het voetbalprogramma van Sporza. Gevraagd of de coach van Club vindt dat er spelers van zijn ploeg mee moeten met de Rode Duivels naar het WK in Rusland, aarzelde de Kroaat geen seconde. “Cools en Limbombe, want die zijn héél goed bezig. En Mechele, want die is puur verdedigend de beste van het land. En misschien ook nog Hans Vanaken...” Benieuwd of de bondscoach er ook zo over denkt.

Zulte Waregem biedt op IJslander

Zulte Waregem is nog altijd op zoek naar een nieuwe centrale verdediger en heeft concrete interesse in Jon Gudni Fjoluson (foto). De 28-jarige IJslander speelt in Zweden bij Norrköping. Essevee bood al twee keer op Fjoluson. Het laatste bod bedroeg 600.000 euro, maar de Zweedse club vond dat te weinig. De IJslandse international vindt het tijd voor een stap hogerop, maar zijn ploeg schat hem zeer hoog in en wil hem (nog) niet lossen. Hij kent onze competitie, want hij kwam in 2011-2012 uit voor Beerschot. Daar kwam hij amper aan de bak. Net als het vorige doelwit Sotiris Papagiannopoulos is Fjoluson 1,93 meter groot.

Keert De Laet terug naar Bosuil?

Ritchie De Laet staat op het punt om terug te keren naar zijn oude liefde Antwerp. De verdediger van de Engelse tweedeklasser Aston Villa is sinds gisteren in België en legt vandaag medische tests af bij de Great Old. Er is nog geen akkoord op clubniveau, maar dat De Laet medische tests aflegt, betekent dat beide clubs vrij dicht naar elkaar zijn toegegroeid. De bedoeling is dat Antwerp De Laet straks huurt tot het einde van het seizoen met een aankoopoptie. Op financieel vlak is het geen makkelijke bevalling, want het loon van De Laet bij Aston Villa ligt te hoog voor Antwerp, waardoor De Laet en/of Villa water bij de wijn moeten doen. De speler wil zelf heel graag naar Antwerp komen. Gisteren veranderde hij zijn profielfoto op Twitter alvast in het logo van Antwerp. De Laet heeft bij Aston Villa nog een contract tot juni 2019.