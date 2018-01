KV Mechelen: in tien stappen van outsider voor Play-off 1 tot degradatiekandidaat

Na tien seizoenen in de Jupiler Pro League moet KV Mechelen opletten dat het in zijn elfde niet degradeert. Het wordt nog een zware strijd tegen Eupen en dat is straf, want vorig seizoen miste KV op de allerlaatste speeldag Play-off 1. Hoe belandde de trotse traditieclub in godsnaam in de kelder van het klassement?