Club Brugge blijft rustig na verzet van Ide en Gheysens tegen bouw van nieuw stadion

Club Brugge maakt zich voorlopig niet ongerust over de tegenkanting die het krijgt van de West-Vlaamse metaalmagnaat Joris Ide en Ghelamco-topman Paul Gheysens. “Wij zijn er gerust in dat het werk van de Vlaamse overheid de procedure voor de Raad van State zal doorstaan”, laat de leider in de Jupiler Pro League weten.

Het stadionproject van Club Brugge aan de Blankenbergsesteenweg kreeg afgelopen week alweer een tegenslag te verwerken nadat Ghelamco-topman en Antwerp-eigenaar Paul Gheysens en West-Vlaamse metaalmagnaat Joris Ide - vennoot van Marc Coucke en vanaf 1 maart dus mede-eigenaar van Anderlecht - verzet aantekenden bij de Raad van State tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).



Een nieuwe opdoffer voor Club Brugge, dat al meer dan tien jaar worstelt met de stadionproblematiek. Toch maken ze zich in Brugge voorlopig niet ongerust dat het verzet voor een nieuwe grote vertraging van de bouw van het stadion zal zorgen . “Club Brugge blijft heel rustig in deze situatie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het werk dat de overheid gedaan heeft deskundig was en tot een goed einde zal komen. De Vlaamse overheid is nu aan zet en heeft de taak om ons een rechtszekere zonering te verschaffen. Club Brugge staat niet boven de wet en volgt de regels van het land. Wij zijn er gerust in dat de inplanning van de Vlaamse overheid de procedure voor de Raad van State zal doorstaan”, laat Club weten aan onze redactie.



Waar gaat het verzet over?



Joris Ide heeft samen met projectontwikkelaar Novus opties op zo’n 50 hectare gronden die in de buurt liggen van het Brugse stadionproject. Landbouwgronden, gekocht van de boeren daar, met de gedachte ze als kmo-grond duur door te verkopen. Nu hij dreigt onteigend te worden en er slechts een aalmoes (tot tien keer minder) voor te krijgen, trekt hij naar de Raad van State. Hij wil dat de overheid hem vergoedt voor kmo-grond in plaats van landbouwgrond. Een geldkwestie dus. In elk geval handelt hij niet samen met Paul Gheysens.



De topman van Ghelamco bezit 4,5 hectare van het in totaal 146 hectare groot gebied waar het nieuwe stadion van blauw-zwart moet komen. Gheysens tekent net als Ide verzet aan tegen de herbestemming van de grond. Zonder dat hij daar groot belang bij heeft. “Omdat het onaanvaardbaar is dat de percelen gedwongen worden onteigend, louter en alleen ten voordele van een private onderneming, die Club Brugge is”, zo staat officieel te lezen in het uitreksel van het beroep dat Gheysens indiende tegen het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).



Als het beroep door de Raad van State ontvankelijk zou worden verklaard en het GRUP naar de prullenmand zou worden verwezen, staat het hele project op de helling. Maar in Brugge zijn ze er van overtuigd dat het zo’n vaart niet zal lopen. Omdat de Vlaamse overheid in dit geval gronden onteigent voor een stadion dat een functie van openbaar nut heeft. Zoals het dat bijvoorbeeld ook doet voor de bouw van een haven, waarbij de kaaien achteraf uitgebaat worden door privéfirma's. En omdat ook voor eerdere stadionprojecten zoals bij de bouw van de Ghelamco Arena grond ter beschikking werd gesteld door de overheid. Ghelamco vraagt trouwens niet de schorsing maar de vernietiging van het GRUP. Een beslissing hierover kan tot één of twee jaar duren, maar houdt de onteigening voorlopig niet tegen en dus kan de Vlaamse overheid ondertussen wel al gronden onteigenen.



Verhaeghe mengt zich niet in het debat, Brugse schepen wel



Na het debacle rond het Eurostadion doet het verzet van Gheysens en Ide tegen het Brugse stadion het imago van het Belgisch voetbal opnieuw geen goed. Anderlecht-eigenaar Mark Coucke probeert ondertussen hard om dat beeld tegen te gaan door voor verzoening te pleiten. De clubleiders van de eersteklassers hebben elkaar vaak nodig om beslissingen door te voeren in het Belgisch voetbal of om transfers te regelen. Een privé-oorlogje tussen de machthebbers van de grote clubs levert daarin alleen maar verliezers op. Daarom ook dat Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zich voorlopig niet in het publieke debat wil mengen.



De Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V)deed dat wel. Hij is niet te spreken over de manoeuvres van Paul Gheysens en Joris Ide. “Er staan bedrijven klaar om jobs te creëren in het nieuwe industriegebied”, zegt Demon. “Eén groot bedrijf stelt op termijn 1.000 jobs in het vooruitzicht. Mogelijk gaat het nu naar Noord-Frankrijk. Is dat ondernemerschap? Anderen het ondernemen onmogelijk maken?”