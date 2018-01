Facebook: “Sociale netwerken kunnen gevaar voor democratie inhouden”

Facebook heeft maandag erkend dat een te groot gebruik van sociale netwerken een gevaar voor de democratie kan inhouden. Tegelijk zegt het sociale netwerk dat het er alles aan doet om die risico’s te beperken.

“Hoewel ik een optimist ben van inborst, negeer ik niet de schade die het internet kan veroorzaken, zelfs binnen een democratie die goed functioneert”, zegt Samidh Chakrabarti, de verantwoordelijke voor burgerparticipatie van Facebook, in een tekst die maandag gepubliceerd werd.

Opnieuw, nadat Facebook-baas Mark Zuckerberg dat begin januari al had gedaan, erkent Facebook dat het in 2016 zijn rol heeft onderschat in de verspreiding van “vals nieuws”. Meer algemeen erkent het dat het niet efficiënt is opgetreden tegen problematische inhoud waarvan het op het netwerk krioelt.

Facebook, dat al maandenlang onder vuur ligt, blijft zich daarvoor verontschuldigen, en blijft beloven dat het beter zal doen. Vooral in de onderzoeken naar Russische inmenging tijdens de verkiezingen in de VS wordt Facebook met de vinger gewezen. Moskou zou sociale netwerken hebben ingezet om kiezers te beïnvloeden. Al ontkent het Kremlin die beschuldigingen.

Het sociale netwerk dat twee miljard gebruikers telt, “heeft er veel te lang over gedaan om te begrijpen dat personen met slechte bedoelingen ons platform misbruikten”, zei Chakrabarti. Hij zegt dat het bedrijf “er hard aan werkt om die risico’s te neutraliseren”.

Onlangs voerde Facebook twee wijzigingen door die de informatie die in de nieuwsfeed van gebruikers verschijnt, zullen wijzigen. Zo zullen de berichten van vrienden bevoordeeld worden, ten koste van institutionele pagina’s van merken of media. Ook komt er een hiërarchie van “betrouwbare informatie” op basis van wat de gebruikers zelf aangeven.