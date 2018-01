Francken wil sans-papiers kunnen oppakken zonder huiszoekingsbevel, “maar ook mét bevel gaat dat te ver”

De Kamer bespreekt vandaag een wets­ontwerp over ‘woonstbetredingen’ bij sans-papiers. De politie zal hen daardoor ook in de woning van een derde kunnen oppakken. Dat maakt het Burgerplatform, dat zich ontfermt over de transitmigranten rond het Noordstation, on­gerust. Zij bieden elke nacht honderden migranten een bed aan bij vrijwillige gezinnen.