Carrefour schrapt 2.400 banen in Frankrijk, ook vrees voor verlies van jobs in ons land

Brussel - De Franse supermarktketen Carrefour heeft dinsdag zijn toekomstplannen uit de doeken gedaan. In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 werknemers. Topman Alexandre Bompard van het Franse supermarktbedrijf stelde dinsdagochtend dat transformatieplan voor. Ook op de hoofdzetels in andere landen valt banenverlies te vrezen: Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen “rationaliseren”. In België is er donderdagnamiddag een bijzondere ondernemingsraad gepland.

Carrefour maakte vorige week een beter dan verwachte jaaromzet bekend (88,2 miljard euro, +3 procent tegenover 2016), maar stelde tegelijkertijd de verwachtingen voor de courante operationele winst neerwaarts bij. Die zou op ongeveer 2 miljard euro moeten uitkomen, 15 procent lager dan in 2016.

Bompard, sinds vorige zomer CEO van Carrefour, wacht niet op de voorstelling van de volledige jaarcijfers (op 1 maart) om zijn toekomstplannen uit de doeken te doen. Dinsdagochtend werd het transformatieplan voorgesteld. Dat houdt rekening met het vrijwillige vertrek van 2.400 mensen. Het plan voorziet een kostenbesparing van 2 miljard euro tegen 2020. Daarnaast gaan 273 winkels van het vroegere winkelnetwerk DIA afgescheiden worden van de Carrefour-groep. Vijf hypermarkten van Carrefour in Frankrijk zouden verhuizen in leasebeheer, maar er zou geen sluiting van winkels gepland worden. Wel zullen de winkeloppervlakten van de hypermarkten verkleinen “wanneer dat nodig is”. Het zou gaan om minstens 100.000 m² tegen 2020. Carrefour gaat volgens het plan ook zwaar investeren in digitalisering.

Wat met ons land?

Specifiek over België werd niets gezegd tijdens de voorstelling van het toekomstplan, maar Carrefour spreekt dus wel van een rationalisering van de hoofdzetels. Om de operationele efficiëntie van de teams te verbeteren en om aan reactiviteit te winnen, rationaliseert Carrefour de vestigingen van zijn zetels in al de landen waar het aanwezig is.

Ook in België wordt dus met een bang hartje uitgekeken naar de presentatie van Bompard. De omzet van de Belgische winkels nam vorig jaar met slechts 0,3 procent toe op vergelijkbare basis, de zwakste prestatie van de Europese landen waar Carrefour aanwezig is. De voorbije weken was er al speculatie over mogelijk banenverlies en winkelsluitingen.

Donderdag om 14.00 uur is er bij Carrefour België een bijzondere ondernemingsraad gepland. “Dat is een klassieke manier om werknemers te informeren” over grote aankondigingen, stelt woordvoerder Baptiste Van Outryve.

Myriam Delmée van de socialistische bediendebond BBTK verwacht op de bijzondere ondernemingsraad “duidelijke informatie over België”. De vakbondsvrouw wil niet vooruitlopen op eventuele aankondigingen.

Al eerder grootschalige herstructurering

In 2010 kondigde Carrefour al eens een grootschalige herstructurering aan in België. Daarbij verloren uiteindelijk meer dan 1.000 mensen hun baan. Elf winkels (waarvan acht hypermarkten) werden gesloten, een twintigtal andere vestigingen werd omgevormd van een winkel in eigen beheer naar een franchisewinkel.

Carrefour België stelt momenteel volgens de woordvoerder ongeveer 11.500 mensen tewerk (op de hoofdzetel in Evere, in de circa 85 winkels in eigen beheer en in ondersteunende diensten).

Inclusief de honderden vestigingen uitgebaat door zelfstandigen, telt Carrefour ongeveer 800 winkels in België.