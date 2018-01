Manchester United blijft de rijkste club ter wereld, Barcelona verliest haar tweede plaats

Manchester United, de club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini, behoudt zijn titel van rijkste club ter wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse studie van auditbureau Deloitte. De Engelse topclub, die zich maandagavond nog verzekerde van de diensten van de Chileense aanvaller Alexis Sanchez, genereerde in het seizoen 2016-2017 676,3 miljoen euro aan inkomsten.

LEES OOK: Topspitsen wisselen van club in Premier League, Lukaku krijgt er concurrent bij

Vorig jaar wist ManU Real Madrid voor het eerst in elf jaar van de koppositie te stoten. De Koninklijke zakte toen naar de derde plek, maar kon dit seizoen opnieuw opschuiven naar de tweede plaats. De Madrilenen lieten een stijging van 54,5 miljoen euro aan inkomsten optekenen, maar blijven 1,7 miljoen euro achter Manchester United hinken. Nooit was de marge tussen de nummers één en twee in het klassement van Deloitte zo klein.

Manchester United won vorig seizoen de Europa League, door in de finale Ajax te verslaan, en plaatste zich zo voor het kampioenenbal dit seizoen. Haar winst in de tweede Europese beker bracht de Mancunians een premie van 44,5 miljoen euro op, liefst vier keer zoveel als Atlético Madrid zes jaar geleden verdiende bij haar eindzege in de Europa League. De inspanningen van de UEFA om de Europa League financieel interessanter te maken, hebben Manchester United dus een zetje gegeven.

FC Barcelona verliest haar tweede plaats in het klassement aan rivaal Real Madrid en zakt naar drie. De top vijf wordt vervolledigd door Bayern München (vierde) en Manchester City (vijfde). PSG komt als zevende in de ranglijst voor, net na Arsenal.

De 20 rijkste clubs ter wereld

Ranglijst van de twintig rijkste clubs ter wereld tijdens het seizoen 2016-2017 volgens de jaarlijkse studie van het auditbureau Deloitte:

1. Manchester United (Eng) 676,3 miljoen euro (=)

2. Real Madrid (Spa) 674,6 (+1)

3. FC Barcelona (Spa) 648,3 (-1)

4. Bayern München (Dui) 587,8 (=)

5. Manchester City (Eng) 527,7 (=)

6. Arsenal (Eng) 487,6 (+1)

7. Paris Saint-Germain 486,2 (-1)

8. Chelsea (Eng) 428 (=)

9. Liverpool (Eng) 424,2 (=)

10. Juventus (Ita) 405,7 (=)

11. Tottenham (Eng) 355,6 (+1)

12. Borussia Dortmund (Dui) 332,6 (-1)

13. Atletico Madrid (Spa) 272,5 (=)

14. Leicester City (Eng) 271,1 (+6)

15. Internazionale (Ita) 262,1 (+4)

16. Schalke 04 (Dui) 230,2 (-2)

17. West Ham United (Eng) 213,3 (+1)

18. Southampton (Eng) 212,1 (nieuw in top 20)

19. Napoli (Ita) 200,7 (nieuw in top 20)

20. Everton (Eng) 199,2 (nieuw in top 20)