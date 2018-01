Motorrijder die met 201 kilometer per uur geflitst werd, geeft zich aan bij politie

Lo-Reninge - Een 50-jarige man uit het Ieperse heeft maandagavond vrijwillig aan de politie verklaard dat hij de motorrijder is die met 201 kilometer per uur geflitst werd in Lo-Reninge. Dat meldt de politie van de zone Spoorkin. De bestuurder zal gedagvaard worden voor de politierechtbank.

Tijdens een snelheidscontrole op de Reningesteenweg in Lo merkte een inspecteur vrijdag rond 14.30 uur plots een stipje in de verte op. Een fractie van een seconde later bleek het om een motorfiets te gaan die aan bijzonder hoge snelheid naderde. De snelheidsduivel werd geflitst met maar liefst 201 kilometer per uur, bijna het drievoudige van de toegelaten snelheid van 70 per uur.

De flitscamera maakte een duidelijke foto van de witte Suzuki GSX-R met blauwe neus, maar het kenteken achteraan de motor was niet zichtbaar. Bovendien kon de inspecteur door de erg hoge snelheid niet het volledige kenteken noteren. Om de bestuurder toch te kunnen identificeren, deed PZ Spoorkin maandag een beroep op de sociale media.

Vrijwillig aangeboden

Een 50-jarige man uit het Ieperse heeft zich maandagavond vrijwillig aangeboden bij de politie van de zone Arro Ieper. De man verklaarde dat hij op 19 januari de bestuurder was van de motorfiets. “De motorfiets werd door het parket van Veurne in beslag genomen en zal verbeurd worden verklaard”, aldus korpschef Devid Camerlynck.