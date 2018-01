De juiste kleren zorgen voor zelfvertrouwen bij sollicitatie

Omdat je niet vaak in je leven op sollicitatiegesprek moet gaan en de gevolgen ervan heel ingrijpend kunnen zijn, brengt dit vaak erg veel stress met zich mee. Die nervositeit maakt dat je niet jezelf kan zijn en misschien een slechte indruk maakt. Om de stress een beetje weg te nemen en het zelfvertrouwen op te krikken, kan het helpen om de juiste kleding te dragen voor een sollicitatiegesprek. HR-dienstverlener ASAP en modewinkel Maison Lab (beiden uit Genk) gaan werkzoekenden daarbij helpen.

"Bij heel wat werkzoekenden breekt het koud zweet uit als ze nog maar aan een sollicitatiegesprek denken", zegt Renate Nelis van ASAP. "De nervositeit kan hen tijdens een sollicitatiegesprek zuur opbreken, want zo hypothekeren ze hun kansen op een nieuwe job. Om dit risico te verminderen, kan je leren solliciteren. Oefening baart kunst en geeft een pak meer zelfvertrouwen. Wij helpen al vele jaren kandidaten met allerlei nuttige tips en oefeningen. Daar komt nu een nieuwe dimensie bij: het adviseren van de kledingkeuze voor een sollicitatiegesprek. Het is een factor die vaak onderschat wordt, maar toch een wereld van verschil kan maken. Je komt immers veel krachtiger en toegankelijker over met een stijlvolle outfit."

Respect

ASAP gaat hiervoor in zee met Maison Lab, de populaire webwinkel van de Genkse familie Labyed. Zij kennen de impact van kledij op het zelfvertrouwen. “Een goede eerste indruk bij het solliciteren maak je uiteraard met een inhoudelijk sterk verhaal, maar met een aangepaste professionele outfit straal je ook meer zelfvertrouwen uit”, vertelt Djalil Labyed van Maison Lab. “Het is een onderbelicht aspect van het solliciteren. Door je goed te kleden, toon je zowel respect voor jezelf als voor jouw omgeving. Werkgevers appreciëren dat.”

Integreren

Het dragen van de juiste kleding heeft dus twee voordelen. De kandidaat komt professioneel over, maar zal zich ook zelfzeker voelen. Iemand die bijvoorbeeld niet gewoon is om een drieledig pak en een das te dragen, maar dit wel uitzonderlijk gaat aantrekken voor een sollicitatiegesprek, zal zich niet comfortabel voelen en zich niet volledig kunnen focussen op de inhoud van het gesprek. Meer casual kledij, die toch valt onder de noemer 'dress to impress’, is de best mogelijke combinatie.

ASAP en Maison Lab focussen niet alleen op sollicitanten. "Zelfs met een arbeidscontract op zak, is het belangrijk om je snel in het nieuwe team te integreren", weet Renate Nelis. "Wie zich op de eerste werkdagen niet gepast kleedt, zal er veel langer over doen om de nieuwe carrière succesvol te lanceren."

