Pairi Daiza haalt eerste Belgische babypanda weg bij mama

Tian Bao, de eerste babypanda van België, is op 18 januari naar een eigen verblijf verhuisd waar hij sindsdien zelfstandig vertoeft. Dat laat dierenpark Pairi Daiza weten. De kleine panda ontdekt nu al enkele dagen zijn gloednieuw territorium van 900 vierkante meter tegenover de zwarte Aziatische beren. Ook in de natuur leven reuzenpanda’s solitair, op grote afstanden van hun soortgenoten.

Een ‘klein roos worstje van 171 gram’, zoals de wereld hem leerde kennen vroeg in de ochtend op 2 juni 2016, is hij al lang niet meer. Tian Bao weegt ondertussen 58 kg en bereikte de mijlpaal van 18 levensmaanden in december 2017. Een panda wordt beschouwd als ‘klaar voor voortplanting’ rond de leeftijd van vier jaar, maar zijn onafhankelijkheid krijgt hij veel vroeger. In het wild gaan jonge panda’s op zoek naar een eigen territorium wanneer ze ongeveer 18 maanden oud zijn.

Foto: Pairi Daiza

“De scheiding van moeder en jong nadert met rasse schreden wanneer hij zelfstandig bamboestokken begint te eten - nadat hij al verschillende maanden aan de scheuten en blaadjes kon sabbelen”, legt Tim Bouts, zoologisch directeur van Pairi Daiza uit. “Dan nemen geleidelijk aan de panda’s meer afstand van elkaar.”

“De laatste twee weken was er geen enkele poging tot zogen meer geobserveerd waardoor de moeder haar pré-moederschap leefritme weer kan opnemen. Ze deelt haar territorium steeds minder met haar jong. Zo veranderde niet alleen Tian Bao’s eetgewoontes, hij spendeerde bovendien lange periodes op z’n eentje in het buitenverblijf terwijl Hao Hao het solitair comfort van haar binnenverblijf opzocht. Het was dus tijd om hen beiden een eigen speelterrein te geven.”

Geen kangoeroewoning

Vertrekt een jonge panda niet op eigen initiatief, dan jaagt zijn moeder hem, op een soms agressieve manier, weg van zodra hij zelfstandig bamboe eet en haar periode van loopsheid nadert. De Reuzenpanda is een solitair dier en leeft op grote afstanden van zijn soortgenoten. Hij gaat op zoek naar gezelschap, een paar dagen per jaar, met voortplanting als enig doel. Omdat de panda heel slechtziend is, is zijn geurzin sterk ontwikkeld. Het is dan ook op basis van geur dat een mannetje en een vrouwtje elkaar kunnen vinden.

De verlengde aanwezigheid van een jong verstoort de geurzoektocht tijdens de bronsttijd en vermindert de kans op het vinden van een geschikte partner. Ook daarom werd door de Henegouwse dierentuin gekozen om Tian Bao naar een verblijf op redelijke afstand van zijn moeder te verhuizen.

Nieuwe pandababy?

Alle lichten stonden op groen, Tian Bao is onherroepelijk klaar om op z’n eentje te leven. Maar ook voor Hao Hao betekent de scheiding het begin van een nieuw hoofdstuk. Het pandateam, de Chinese experts en de wetenschappers van de UGent waken de komende maanden over Hao Hao in afwachting van de eerste signalen van een nakende loopsheid. Een nieuwe poging tot voortplanting van de Reuzenpanda, een nog altijd met uitsterven bedreigde diersoort, zal dan kunnen plaatsvinden.